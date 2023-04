US Bancorp : comptes mitigés

(Boursier.com) — US Bancorp a annoncé pour le premier trimestre un bénéfice net de 1,88 milliard de dollars et 1,16$ par titre. Les revenus ont totalisé 7,17 milliards de dollars, dont 4,67 milliards de dollars de revenu net d'intérêts. Le consensus était de 1,12$ de bénéfice ajusté par action pour 7,12 milliards de revenus. L'établissement envisage pour l'exercice des revenus totaux allant de 28,5 à 30,5 milliards de dollars. Pour le deuxième trimestre, les revenus sont anticipés entre 7,1 et 7,3 milliards. Le niveau des dépôts s'établit à 510 milliards de dollars, inférieur aux attentes de marché.