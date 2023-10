US Bancorp : bénéfice supérieur aux attentes

(Boursier.com) — US Bancorp a dépassé les attentes au troisième trimestre, la hausse des revenus d'intérêts sur les prêts compensant l'impact de l'augmentation des provisions pour pertes de crédit. Le revenu net d'intérêt pour le troisième trimestre clos le 30 septembre a progressé de 11% à 4,27 milliards de dollars. La firme a dégagé un bénéfice par action de 1,05$ hors éléments, supérieur aux estimations de marché. USB a provisionné 515 millions de dollars pour pertes de crédit contre 362 millions de dollars un an plus tôt. Les dépôts totaux moyens auprès d'USB ont augmenté de 3% à 512 milliards de dollars au troisième trimestre, par rapport à l'année précédente.