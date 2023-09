URW : un broker ajuste la mire

(Boursier.com) — Unibail-Rodamco-Westfield monte de 1,1% à 48,85 euros ce jeudi, alors que la Deutsche Bank a ajusté son objectif de cours de 55 à 50 euros avec un avis à 'conserver'. La société immobilière vient de faire part de la vente de la Westfield Valencia Town Center, un centre commercial régional à Santa Clarita, en Californie, pour une valeur totale de 199 millions de dollars, soit avec une décote de moins de 3% par rapport à sa dernière évaluation non affectée. En finalisant la transaction, URW a contribué à son objectif de désendettement tout en s'associant avec Centennial et ses prêteurs pour établir une alternative au transfert de propriété à ses prêteurs.

Depuis 2021, URW a cédé pour 1,8 milliard de dollars d'actifs aux États-Unis dans le cadre de son désendettement. Parmi les autres avis de brokers, Citigroup avait ajusté son objectif de cours à 52,5 euros, dans la foulée de ses comptes du premier semestre, avec des Loyers Nets des Centres Commerciaux de 1.059 ME, en hausse de 8,5% à périmètre constant, incluant +4,5% d'impact d'indexation. Le Chiffre d'affaires des locataires est ressorti en hausse de 9% et la fréquentation grimpe de 7% vs S1-2022. La Collecte de loyers s'est élevée à 96% sur la période. Le Taux d'occupation des centres commerciaux ressort en amélioration de 20 points de base par rapport à l'exercice 2022 avec un taux de vacance à 6,3%.