URW : Performance opérationnelle solide

(Boursier.com) — UNIBAIL -RODAMCO-WESTFIELD annonce des Loyers Nets des Centres Commerciaux au premier semestre de 1.059 ME, en hausse de +8,5% à périmètre constant, incluant +4,5% d'impact d'indexation. Le Chiffre d'affaires des locataires est en hausse de 9% et la fréquentation grimpe de 7% vs S1-2022. La Collecte de loyers s'est élevée à 96% sur la période. Le Taux d'occupation des centres commerciaux ressort en amélioration de 20 points de base par rapport à l'exercice 2022 avec un taux de vacance à 6,3%

219 ME de Loyers Minimums Garantis (LMG) ont été signés (+11% vs S1-2022), avec une hausse de +12,5% en plus des loyers passants indexés, dont +17,6% sur les opérations long terme.

Les Bureaux & Autres Loyers nets de 41 ME sont en hausse de +17,1% à périmètre constant, tirés par la progression locative de Trinity à un niveau de loyer prime pour le marché de La Défense.

L'EBITDA ressort à 1.157 ME, de retour aux niveaux pré-COVID à périmètre constant.

De nouvelles cessions d'actifs sécurisées aux États-Unis et en Europe ont porté la réduction totale de la dette nette IFRS depuis 2021 à 4,7 milliards d'euros au niveau du Groupe (contre 4,2 milliards d'euros auparavant), avec des discussions actives en cours en Europe et sur les actifs régionaux américains. La Dette Financière Nette IFRS S1-2023 s'est réduite à 20,5 MdsE avec un coût de la dette ramené à 1,8%. Plus de 36 mois de liquidités sont sécurisées avec 11,9 MdsE, dont 3,8 MdsE de liquidités.

Westfield Rise, l'agence de médias de détail d'URW en Europe, génère par ailleurs une nouvelle croissance des revenus avec +14% de marge nette par rapport au S1-2022.

Commentant les résultats, Jean-Marie Tritant, directeur général, a déclaré : "URW a enregistré des résultats financiers très solides au premier semestre 2023 qui démontrent la force de nos actifs et la qualité de nos opérations et de nos équipes. Au cours du semestre, nous avons signé un nombre record de baux avec une proportion croissante de contrats à long terme et avons enregistré une hausse des loyers de 12,5%.

Nos ventes continuent de surperformer le marché grâce à la localisation de nos actifs, la qualité de notre clientèle et notre mix de distribution diversifié.

Nous sommes enthousiasmés par le succès de Westfield Rise, notre agence média européenne de vente au détail, qui a enregistré une augmentation de +14 % de sa marge nette, grâce à une fréquentation accrue et à un revenu moyen par visite plus élevé.

Nous avons également réalisé de nouveaux progrès en matière de désendettement en 2023 dans un marché de l'investissement contraint, en obtenant une contribution de 0,5 milliard d'euros à la réduction de la dette nette IFRS, portant le montant total depuis 2021 à 4,7 milliards d'euros".