URW : Le résultat récurrent par action ajusté (AREPS) 2023 est attendu "au minimum" à 9,50 euros

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires d'URW à données comparables est ressorti en hausse de 11,7% sur 9 mois (9M) vs 9 mois 2022. En incluant l'impact des cessions de 2022 et 2023 et la baisse des revenus de promotion immobilière et de gestion de projets suite aux livraisons de 2022, la performance totale est en hausse de +1,9%.

Les Revenus Locatifs Bruts à périmètre constant ressortent en hausse de 11,5% sur 9M vs 9M-2022, portés par de bonnes performances opérationnelles et une indexation. Le CA des locataires 9M est en hausse de 7,9% vs 9M-2022 et la fréquentation progresse de 6,3%, poursuivant la tendance positive observée au S1-2023. La collecte des loyers à 96% pour le T3-2023 est au-dessus du T1-2023 et conforme aux niveaux du T2-2023. Le Taux de collecte 9M ressort à 97%.

La forte activité locative au cours des 9 premiers mois de 2023 confirme la demande continue des détaillants pour les emplacements URW, avec 1.685 transactions signées au cours des 9 premiers mois de 2023, en hausse de 5,5% sur un an, un Loyer Minimum Garanti signé de 308,5 ME, en hausse de +5,1% et une hausse du MGR de +8,4% (+5,2% sur 9M-2022).

Le groupe dispose de 13,2 MdsE de trésorerie et de lignes de crédit disponibles avec des besoins de refinancement sécurisés à plus de 36 mois.

Le résultat récurrent par action ajusté (AREPS) 2023 est attendu "au minimum" à 9,50 euros.

Commentant les résultats, Jean-Marie Tritant, Directeur Général du groupe, a déclaré : "Nos résultats pour les 9 premiers mois de 2023 démontrent la solide performance opérationnelle continue de nos centres commerciaux, avec des ventes et une fréquentation des locataires plus élevées et une augmentation de +8,4 % du Loyer Minimum Garanti sur une activité de location record. Cela se traduit par une croissance du chiffre d'affaires du Groupe de +11,7% à périmètre constant, également soutenue par la performance des Bureaux et de nos activités Congrès & Expositions.

Nous avons encore progressé en matière de désendettement grâce à des ventes d'actifs aux États-Unis et en Europe, et continuons de bénéficier d'un coût de la dette faible et maîtrisé et de plus de 36 mois de liquidités.

En octobre, nous avons annoncé l'évolution de notre feuille de route de développement durable 'Better Places' montrant comment URW soutient la transition environnementale des villes et du secteur de la vente au détail et son chemin vers zéro émission nette. Cette approche globale s'aligne pleinement sur notre stratégie visant à renforcer notre activité principale, à créer de nouvelles plateformes de revenus et à maximiser la valeur de nos actifs ; et cela positionne URW pour débloquer de nouvelles opportunités à l'avenir.

Sur la base de la bonne performance des 9 premiers mois, l'AREPS 2023 devrait être au moins à 9,50 euros".