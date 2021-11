Urban Outfitters trébuche, malgré des comptes supérieurs aux attentes

(Boursier.com) — Urban Outfitters plongeait de 12% après bourse hier soir à Wall Street. Le groupe a pourtant révélé pour le troisième trimestre des comptes supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action a représenté 89 cents, contre 84 cents de consensus et 78 cents un an avant. Le détaillant en vêtements a réalisé des revenus 'record' de 1,13 milliard de dollars sur ce trimestre clos en octobre, contre 1,12 milliard de consensus de marché et 970 millions de dollars un an plus tôt. Néanmoins, la croissance à comparable a déçu sur la période, ralentie par les soucis de supply chain.