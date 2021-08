Urban Outfitters sanctionné après les résultats

Urban Outfitters sanctionné après les résultats









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Urban Outfitters perd du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le détaillant américain en vêtements vient pourtant de battre le consensus de profits sur le trimestre clos. Pour le second trimestre, le bénéfice ajusté par action a représenté 1,28$, supérieure de plus de 60% au consensus ! Le bpa sur la période correspondante, l'an dernier, se situait à 35 cents. Les revenus ont été de 1,16 milliard de dollars, contre 803 millions un an plus tôt, et 7% supérieurs au consensus.