Urban Outfitters flambe à Wall Street

(Boursier.com) — Urban Outfitters, le détaillant américain en vêtements, bondit de 6% avant bourse à Wall Street. Hier soir, après bourse, le groupe a dévoilé en effet des comptes supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,10$ à comparer à un consensus voisin de 0,9$ et un niveau de 0,64$ un an plus tôt. Les revenus ont été de 1,27 milliard de dollars sur ce trimestre de juillet, battant de 2% le consensus. Ils étaient de 1,18 milliard de dollars un an plus tôt. Ainsi, Urban a affiché des ventes trimestrielles historiques, en croissance de 7,5% en glissement annuel. Pour ce deuxième trimestre, le groupe aux marques Anthropologie, Free People ou Urban Outfitters a affiché un bénéfice net consolidé de 104 millions de dollars, contre 59 millions de dollars un an auparavant.