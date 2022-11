Urban Outfitters devrait résister, sauf récession majeure

(Boursier.com) — Urban Outfitters, le détaillant américain en vêtements, a raté le consensus de profit pour le troisième trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action a été de 40 cents, contre 41 cents de consensus de marché et 89 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 1,18 milliard de dollars, 2% de mieux que le consensus, alors qu'ils se situaient à 1,13 milliard de dollars pour la période comparable, un an avant. Le bénéfice net a baissé de 58% à 37,2 millions. La marge brute s'est tassée à 30,4%. Le groupe indique que les clients les plus jeunes de la marque Urban Outfitters ont été affectés par l'inflation. En revanche, les marques Anthropologie et Free People ont progressé de respectivement 13% et 8% sur le trimestre, compensant la baisse de 9% d'Urban Outfitters à comparable. Le directeur général, Richard Hayne, admet aussi quelques erreurs du point de vue des prix. Les perspectives globales resteraient cependant bonnes, à en croire le management, qui voit des raisons de rester optimiste, à moins d'une récession majeure.