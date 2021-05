Urban Outfitters : bien urbain ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Urban Outfitters bondit avant bourse à Wall Street, suite à une publication trimestrielle de qualité. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 54 cents, contre un consensus de 16 cents et un niveau de -1,31$ un an plus tôt. Le détaillant américain en vêtements a affiché des revenus trimestriels de 927 millions de dollars, supérieurs de 3% au consensus, contre une activité de 588 millions de dollars un an plus tôt. Le groupe indique par ailleurs que toutes ses marques ont accéléré au second trimestre, ce qui promet donc une poursuite de la recovery.