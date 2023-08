UPS : warning !

(Boursier.com) — UPS voit rouge en pré-séance à Wall Street, délaissé après un avertissement sur ses résultats 2023. Le géant américain de la livraison table désormais sur des revenus de 93 milliards de dollars en 2023, contre 97 Mds$ visés précédemment, avec une marge d'exploitation ajustée de 11,8%, contre une prévision antérieure de 12,8%. Le groupe est confronté au ralentissement de la demande avec l'évolution des habitudes de consommation mais est aussi affecté par l'accord salarial avec Teamsters afin d'éviter une grève d'ampleur.

UPS a précisé que le changement de guidance visait "principalement à refléter l'impact sur le volume des négociations collectives et les coûts associés à l'accord de principe" conclu le 25 juillet. Au cours du deuxième trimestre, la marge opérationnelle ajustée s'est établie à 13,2%, contre 14,4% un an plus tôt. Le bpa ajusté est ressorti à 2,54$ contre 2,49$ de consensus, pour des revenus en baisse de 10,9% à 22,06 Mds$.

Le groupe de messageries et de logistique d'Atlanta a confirmé ses prévisions de dépenses en capital pour 2023 de 5,3 milliards de dollars, ses perspectives de paiement de dividendes de 5,4 milliards de dollars et son plan de rachat d'actions d'environ 3 milliards de dollars.