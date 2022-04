UPS : trimestre solide

(Boursier.com) — A contre-courant, UPS grimpe à Wall Street. Le géant américain des livraisons de colis a dépassé les prévisions des analystes au premier trimestre, profitant du dynamisme du commerce en ligne pour relever ses tarifs et compenser la hausse des coûts. Sur la période, la firme enregistre un bpa juste de 3,05$ contre 2,77$ un an plus tôt et 2,88$ de consensus. Le chiffre d'affaires augmente de 6,4% à 24,38 Md$. Le management confirmer viser des revenus annuels de 102 Mds$ et un programme de rachat d'actions de 2 Mds$.