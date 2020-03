UPS teste les véhicules électriques autonomes Gaussin

Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Le groupe de transport UPS a annoncé le lancement de tests sur la pertinence et la durabilité des véhicules électriques autonomes de la société Gaussin afin de déplacer des semi-remorques et conteneurs sur son centre de tri londonien.

Au cours de la phase d'essais initiale, UPS exploitera ces véhicules électriques connus dans l'industrie logistique sous le nom de " shifters " avec des chauffeurs, afin d'évaluer leurs performances et les gains offerts en matière d'efficience opérationnelle. Puis, dans le courant de l'année, UPS lancera la phase d'évaluation suivante, à savoir leur exploitation en mode autonome.

Les équipes d'ingénieurs de Gaussin et UPS sont en étroite collaboration depuis 2018 afin de développer ensemble un shifter électrique polyvalent, évolutif et compétitif. Le modèle testé par UPS à Londres est capable de déplacer des remorques, des semi-remorques et des conteneurs en mode manuel ou autonome.