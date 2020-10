UPS profite de la crise

(Boursier.com) — UPS a dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos, avec la progression des livraisons à domicile dans un contexte de pandémie. Le volume quotidien moyen aux États-Unis, marché phare du groupe, a progressé de près de 14%. D'ailleurs, le mois dernier, le groupe a annoncé qu'il allait recruter... plus de 100.000 salariés pour la saison des fêtes. Sur le trimestre écoulé, le bénéfice net est ressorti à 2 milliards de dollars environ, 2,24$ par titre, contre 1,75 milliard un an avant. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,28$, contre 1,9$ de consensus. Les revenus ont atteint 21,2 milliards de dollars, contre 18,3 milliards un an plus tôt.