UPS : petit avertissement, le titre sous pression

(Boursier.com) — Petit avertissement pour UPS. Le géant américain de la livraison a annoncé que ses ventes annuelles se situeraient dans le bas de ses prévisions (entre 97 et 99,4 Mds$) alors que les ventes au détail aux États-Unis ralentissent, pesant sur la demande de livraisons de colis. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 2,20 dollars par action sur le trimestre clos fin mars, contre 3,05 dollars un an plus tôt, pour des revenus de 22,9 milliards de dollars (-6%). Des résultats globalement en ligne avec les attentes. La marge opérationnelle ajustée est tombée à 11,1% contre 13,6% un an plus tôt. Sur l'exercice, elle est anticipée dans le bas de la fourchette de 12,8% à 13,6% communiquée en début d'année.

La division américaine de la société, qui représente environ les deux tiers des ventes, a vu le volume de colis chuter de 5,4% sur le trimestre alors même que les revenus par colis ont augmenté de 4,8%.

"Au premier trimestre, la décélération des ventes au détail aux États-Unis a entraîné un volume inférieur à ce que nous avions prévu, et nous avons été confrontés à une faiblesse persistante de la demande en Asie", a déclaré la directrice générale Carol Tomé. "L'environnement de volume mondial s'est détérioré en raison de conditions macroéconomiques difficiles et de changements dans le comportement des consommateurs", a ajouté UPS.

Le titre perd près de 5% en pré-séance à New York.