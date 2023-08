UPS : les chauffeurs vétérans pourraient gagner 175.000$ annuels !

(Boursier.com) — Les membres du syndicat Teamsters du géant américain de la livraison UPS ont approuvé la nouvelle convention collective, un contrat offrant aux salariés des conditions assez exceptionnelles, à 86,3%. L'"International Brotherhood of Teamsters" a donc validé par un large "oui" la nouvelle convention de cinq ans qui améliorera les salaires pour les travailleurs en livraison et entrepôts. L'accord, qui avait été conclu en juillet, avait évité un grève qui aurait lourdement affecté l'économie américaine. Le nouveau contrat couvre plus de 300.000 employés. Le précédent contrat expirait au 1er août. Dans le cadre du nouveau deal, les chauffeurs vétérans à temps plein d'UPS gagneraient 49$ de l'heure d'ici la fin du contrat, ce qui signifie qu'ils pourraient gagner environ 175.000$ par an, selon Bloomberg. Les conducteurs à temps partiel gagneraient un salaire de départ de 21$ l'heure.

Le syndicat Teamsters, annonçant le vote en faveur du deal, évoque "l'accord le plus lucratif que les Teamsters aient jamais négocié" pour la compagnie. Des responsables syndicaux ont ainsi évalué l'accord à 30 milliards de dollars. Ce contrat pourrait faire office de nouveau standard, aux dires du patron des Teamsters, Sean O'Brien, selon lequel "il s'agit du modèle selon lequel les travailleurs devraient être payés et protégés au niveau national". Il a d'ailleurs adressé un avertissement à ce sujet à Amazon, qui ferait mieux selon lui "d'y prêter attention".