UPS lance un avertissement à Wall Street

(Boursier.com) — UPS a abaissé ses prévisions de revenus annuels du fait d'une demande inférieure aux attentes dans le commerce en ligne. Le groupe d'Atlanta affiche par ailleurs des marges sous pression du fait du récent accord conclu avec le syndicat des Teamsters prévoyant de forte revalorisations salariales. Le géant de la livraison table désormais sur des revenus allant de 91,3 à 92,3 milliards de dollars pour l'exercice, alors qu'il envisageait auparavant un niveau de 93 milliards de dollars. La marge opérationnelle ajustée annuelle est maintenant attendue entre 10,8 et 11,3%, contre 11,8% précédemment. Sur le trimestre clos, UPS a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,57$ contre 1,52$ de consensus. Les revenus consolidés sur la période ont été de 21,1 milliards de dollars, contre 24,2 milliards de dollars un an plus tôt.

UPS a aussi annoncé hier soir l'acquisition de Happy Returns, un spécialiste de la logistique des retours, auprès de PayPal. L'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre.