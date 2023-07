UPS : la crise couve

(Boursier.com) — UPS abandonne plus de 2% en pré-séance à Wall Street alors que les négociations entre la direction et le syndicat Teamsters semblent dans une impasse. Le syndicat a indiqué que les négociations s'étaient effondrées après qu'UPS "se soit éloigné de la table". La société de logistique et de livraison a répondu qu'elle ne s'était pas éloignée et encourage le syndicat à revenir à la table des discussions. Les deux parties se répondent par communiqués interposés alors qu'elles tentent de parvenir à un accord pour empêcher une grève lorsque le contrat actuel, qui couvre quelque 340.000 travailleurs, expirera à la fin du mois. En cas d'échec des pourparlers, les salariés ont déjà été autorisés à cesser le travail, pour ce qui serait une première depuis 1997.

AFTER MARATHON SESSIONS, UPS NEGOTIATIONS COLLAPSE > >Around 4AM, UPS walked away from the bargaining table after presenting an unacceptable offer to the Teamsters that did not address members' needs. The UPS Teamsters Nat'l Negotiating Committee unanimously rejected the package pic.twitter.com/LKtjz4jI9I

— Teamsters (@Teamsters), via Twitter