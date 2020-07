UPS explose le consensus

(Boursier.com) — UPS grimpe de plus de 10% en pré-séance à Wall Street, vers ses sommets historiques. Le géant de la livraison de colis a annoncé pour son second trimestre fiscal des profits et revenus supérieurs aux attentes, avec la demande résidentielle et de santé. Le groupe d'Atlanta a dégagé un bpa ajusté trimestriel de 2,13$, contre... 1,07$ de consensus FactSet ! Les revenus trimestriels se sont améliorés quant à eux de 13,4% à 20,5 milliards de dollars, atomisant également le consensus de plus de 3 milliards de dollars. Le profit opérationnel ajusté aux USA s'est élevé à 1,21 milliard, contre 1,22 Md$ un an avant. A l'international, ce profit opérationnel ajusté a progressé à 842 M$, contre 665 M$. Le cash flow opérationnel du semestre a totalisé 5,9 Mds$ et le free cash flow ajusté 3,9 Mds$.