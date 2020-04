UPS déçoit au premier trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — UPS, le géant américain des livraisons de colis, a annoncé pour son premier trimestre un bénéfice inférieur aux attentes de marché. Le groupe n'est par ailleurs pas en mesure de fournir d'estimations annuelles compte tenu des incertitudes relatives à l'épidémie. Le bénéfice net a corrigé à 965 millions de dollars sur le trimestre clos, 1,11$ par action, contre 1,11 milliard de dollars un an auparavant. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,15$, contre 1,39$ un an plus tôt et 1,24$ de consensus FactSet. Les revenus ont augmenté en revanche de 5% en glissement annuel à 18,04 milliards de dollars, contre 17,3 milliards de consensus. Les revenus domestiques ont augmenté de 9,3%, mais les recettes à l'international ont diminué de 2,2%. Le groupe va réduire d'un milliard de dollars ses dépenses de capitaux en 2020.