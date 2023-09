UPS : 100.000 !

(Boursier.com) — UPS a annoncé son intention d'engager plus de 100.000 travailleurs saisonniers avant la saison des fêtes de fin d'année. Le groupe maintient donc le niveau d'embauches saisonnières de l'an dernier. Ces plans ont été dévoilés peu après un accord sur de nouveaux contrats de travail de cinq ans couvrant environ 340.000 employés représentés par le syndicat des Teamsters aux USA. L'accord avait fait parler de lui du fait de ses conditions plutôt intéressantes pour les employés du point de vue salarial et social. Le mois dernier, le groupe d'Atlanta avait abaissé ses estimations annuelles de revenus et de rentabilité, du fait justement de coûts salariaux accrus et de la perte d'activité durant la période de négociation avec les Teamsters.