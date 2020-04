Upergy : une activité stable en raison de l'impact Covid-19 au mois de mars

(Boursier.com) — Les facturations d'Upergy du premier trimestre 2020 se sont élevées à 11,4 ME, très proches de celles du premier trimestre 2019 (-0,9% à taux de change constant). La croissance dynamique enregistrée lors des deux premiers mois de l'année (+9% à fin février), fruit des actions mises en place lors des mois précédents, a été annihilée par l'impact de la crise sanitaire sur l'activité en mars. Le manque de facturations sur le mois peut être estimé à environ 1 ME.

L'activité 'BtoB', stable sur le trimestre, avait très bien démarré l'année, mais est aujourd'hui la plus impactée en raison de la baisse généralisée des commandes des clients dans ce contexte de ralentissement économique. Hawk-Woods subit, par exemple, la forte réduction de la production cinématographique, son principal débouché. L'accroissement des commandes en provenance du secteur de la santé et des services d'urgence ne peut compenser totalement l'impact général.

Dans l'activité 'BtoC', en recul de 2% sur le trimestre, l'activité est mécaniquement pénalisée par la fermeture de l'ensemble des magasins du Groupe depuis la mi-mars. L'impact est toutefois atténué par la forte hausse des ventes en ligne sur les sites www.all-batteries.fr (/it/de/co.uk) et www.1001piles.com (+38% sur mars), validant la pertinence de la stratégie multicanal. UPERGY a lancé également comme prévu son activité au Portugal.

Perspectives

Les incertitudes directement liées à la durée de la crise sanitaire et à la vigueur de la reprise rendent impossible à date des projections précises sur l'ensemble de l'exercice 2020, suspendant de facto l'objectif initial de croissance organique.

Le Groupe a mis en place des mesures de maintien de la continuité d'activité sur l'ensemble des sites en France et en Europe (Espagne, Angleterre), et se prépare ainsi à pouvoir reprendre rapidement son activité, avec un phénomène de rattrapage potentiel attendu dans certains secteurs.

UPERGY adapte en permanence ses effectifs en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, en recourant aux mesures d'accompagnement et d'aides proposées dans chaque pays.

Le Groupe veille également à préserver sa trésorerie, qui s'élevait à 3 ME fin mars, en décalant dans la mesure du possible les sorties de trésorerie en concertation avec ses bailleurs, les organismes publics et ses partenaires bancaires. Le Groupe dispose également d'autorisations de découverts non utilisées pour plus de 4 ME et a sollicité auprès de ses partenaires bancaires un Prêt Garantie par l'État afin de conserver intact sa marge de manoeuvre financière.

UPERGY tiendra le marché informé de toute évolution significative sur son activité.

Prochain communiqué : Facturations du premier semestre 2020, le 6 juillet 2020 après bourse.