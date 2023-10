Upergy : un 3e trimestre dans la trajectoire du 1er semestre

(Boursier.com) — Au 3e trimestre, le Groupe Upergy enregistre des facturations à hauteur de 10,5 millions d'euros, en hausse de +1,2% par rapport au 3e trimestre 2022. Cette progression s'inscrit dans la continuité de la trajectoire du 1er semestre. L'effet prix, lié à la hausse des tarifs de vente en réponse au contexte inflationniste, compense la baisse conjoncturelle des volumes dans un environnement économique morose.

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois à 33,5 ME, soit une progression de +1,5% (+2,5% à taux de change constant) globalement en ligne avec les attentes.

L'activité BtoB (89% de l'activité) poursuit sa croissance avec une hausse des facturations de +4% sur le 3e trimestre, légèrement supérieure à celle enregistrée au 1er semestre (+3%). L'activité BtoC (11% de l'activité) est toujours en repli sensible (-16% sur le 3e trimestre) avec une offre réduite aux produits les plus rentables.

Perspectives

L'activité enregistrée au 3e trimestre permet de confirmer les objectifs 2023 visés par le Groupe, à savoir une croissance de l'activité et une meilleure performance opérationnelle qu'en 2022 grâce au redressement attendu de la marge brute au second semestre.

Upergy rappelle que les discussions et les 'due diligences' se poursuivent en vue de l'acquisition d'une société au Royaume-Uni spécialisée dans les batteries qui réalise plus de 6 ME de chiffre d'affaires annuel. Cette opération pourrait se concrétiser, en cas d'accord, en 2024.