Upergy table sur une bonne performance économique en 2021

(Boursier.com) — Upergy enregistre, au 3e trimestre 2021, une légère baisse de son chiffre d'affaires de -3,3% à 10,3 millions d'euros (-5,1% à taux de change constant). Il reflète une concentration de l'offre sur les produits les plus rentables en BtoC et une base de comparaison moins favorable qu'au 1er semestre. La société anglaise GBS, acquise en juillet, a contribué pour 0,1 ME sur la période.

Sur 9 mois, le groupe conserve une bonne dynamique avec un chiffre d'affaires de 34 ME, en hausse de +8,6% (+7,7% à taux de change constant).

Perspectives

Upergy poursuit sa stratégie de croissance sélective, en se focalisant sur ses activités les plus rémunératrices, notamment en BtoC et sur le renforcement de ses parts de marché. Dans un contexte mondial plus tendu au niveau des approvisionnements, l'accent continuera également d'être mis sur la bonne maîtrise des charges opérationnelles afin de confirmer la nette amélioration des résultats enregistrés sur le 1er semestre.

Upergy table ainsi sur une bonne performance économique en 2021 et réitère ses ambitions de croissance européenne au cours des prochaines années, avec toujours un objectif de chiffre d'affaires de 70 ME à moyen terme, par croissance organique et externe.