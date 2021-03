Upergy rentable opérationnellement sur l'ensemble de l'exercice

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La rentabilité opérationnelle s'est fortement améliorée au 2nd semestre. Sur cette période, le Groupe a généré un EBITDA de 1 ME (4,6% du chiffre d'affaires) et un résultat d'exploitation positif de 0,8 ME. "Upergy commence à recueillir les fruits de son plan de transformation et s'est appuyé sur une gestion rigoureuse des charges", commente la société.

Cette performance a permis au Groupe de rattraper le retard pris au premier semestre et d'être rentable opérationnellement sur l'ensemble de l'exercice malgré la baisse conjoncturelle de l'activité. Sur 12 mois, l'EBITDA ressort ainsi à 0,7 ME et le résultat d'exploitation est redevenu positif à hauteur de 0,2 ME, affichant une progression de 0,4 ME par rapport à 2019.

Le résultat net annuel est en revanche en perte de -0,8 ME impacté par des éléments ponctuellement défavorables au niveau du résultat financier (-0,6 ME dont -0,3 ME d'écarts de conversion de change) et de la charge d'impôts (-0,4 ME dont -0,2 ME de dépréciation d'impôts différés).

Upergy avait déjà publié son chiffre d'affaires annuel, à 42,1 ME en recul limité de -4,9% (-4,3% à taux de change constant). Le Groupe a fait preuve de résistance dans une année marquée par la crise sanitaire, qui a fortement impacté l'activité au 1er semestre. Lors du 2nd semestre, l'activité s'est progressivement redressée et le Groupe a renoué avec la croissance à partir du 4 ème trimestre. Entre juillet et décembre, le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 21,6 ME, très proche de celui réalisé en 2019 sur la même période.