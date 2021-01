Upergy renoue avec la croissance en fin d'année

Upergy renoue avec la croissance en fin d'année









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Upergy a renoué avec la croissance au 4ème trimestre 2020, avec des facturations de 11,2 ME en hausse de +0,7% (+2,6% à taux de change constant). "Cette évolution positive est d'autant plus satisfaisante que l'activité BtoC des magasins a été de nouveau affectée, au mois de novembre, par les mesures de restrictions liées à la crise sanitaire", explique la société. Les ventes Internet ont compensé ce manque d'activité permettant au pôle BtoC d'être stable sur ce trimestre et d'afficher une croissance de +1,5% sur l'ensemble de l'exercice.

Le pôle BtoB a confirmé au 4ème trimestre son redressement progressif, en retrouvant un niveau quasi normatif avec des facturations en légère croissance (+1,0% / +3,2% à taux de change constant). Sur l'année, le recul de ce pôle se réduit ainsi à -7,1%.

Au final, le chiffre d'affaires annuel s'élève à 42,5 ME soit un recul limité à -5,4% (-4,9% à taux de change constant).

La société s'attend à une nette amélioration de sa rentabilité opérationnelle au second semestre comparé au premier semestre et aborde l'année 2021 "avec une ambition et des fondamentaux solides".