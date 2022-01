Upergy : priorité aux marges !

(Boursier.com) — Le 4e trimestre 2021 s'est globalement inscrit dans la continuité du 3e trimestre, chez Upergy avec une légère baisse du chiffre d'affaires de -1,9% (-6,5% à périmètre et taux de change constants) à 11 millions d'euros. L'activité reste ainsi logiquement impactée par la réduction stratégique du nombre de références en BtoC et par la fermeture de 3 magasins non rentables.

Malgré cette évolution trimestrielle, le chiffre d'affaires annuel du Groupe ressort en hausse de +5,8% à 45 ME (+3,6% à périmètre et taux de change constants) grâce notamment à la forte croissance engrangée au 1er semestre dans un contexte de reprise économique dynamique. La société anglaise GBS, acquise en juillet, a contribué pour 0,4 ME sur l'exercice.

Le pôle BtoB (85% de l'activité sur 12 mois) a tiré la croissance avec une progression en 2021 de +15% sur l'année (+12% à périmètre et taux de change constant) malgré un ralentissement conjoncturel au 4ème trimestre. Le pôle BtoC (15% de l'activité sur 12 mois) est en recul significatif de -26%. La priorité sur ce pôle en 2021 a été donnée à la rentabilité.

Sous l'effet du mix d'activités et des actions sur les marges en BtoC, la marge d'Ebitda sera en forte progression en 2021 par rapport à celle de 2020, mais aussi à celle de 2019. Elle se situera toutefois en dessous de celle, record, de 10% réalisée au 1er semestre.

Perspectives

Upergy aborde l'année 2022 avec des fondamentaux solides et avec l'ambition de poursuivre sa croissance même si le début d'année reste encore perturbé par la crise sanitaire. Le Groupe continuera de porter une attention soutenue sur ses marges.

Upergy reste également prêt à saisir des opportunités de croissance externe afin de renforcer ses parts de marché ou son empreinte européenne.