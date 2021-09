Upergy : nette amélioration des résultats semestriels

(Boursier.com) — Upergy a enregistré une nette amélioration de ses résultats semestriels, recueillant les fruits d'une croissance sélective et d'une bonne maîtrise de ses charges opérationnelles. Le groupe réalise au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 23,5 ME en progression de 3 ME par rapport à la même période de l'exercice 2020. Le semestre a été marqué par un fort rebond de l'activité 'BtoB' (+27%, soit 84% de l'activité), avec le retour à une activité quasi normative sur la totalité de ses marchés, notamment en France et au Royaume-Uni.

L'activité 'BtoC' est en recul (-24%, soit 16% de l'activité) en raison d'une base de comparaison élevée (contexte sanitaire favorable aux ventes internet au 1er semestre 2020), mais aussi d'une concentration stratégique de l'offre sur des produits les plus rentables avec une réduction du nombre de références. Cette évolution favorable du mix-produit et l'obtention de meilleures conditions d'achats, liées à une organisation interne plus efficiente, permettent une nette progression de 6 points de la marge brute, à près de 48%.

Les charges opérationnelles ont été également bien contenues et sont restées quasiment stables entre le 1er semestre 2020 et le 1er semestre 2021. Fort de ces éléments, l'EBITDA redevient nettement bénéficiaire à 2,4 ME (+2,9 ME) représentant 10,2% du chiffre d'affaires, un niveau supérieur à l'objectif de moyen terme du Groupe fixé à 9%.

Le résultat d'exploitation s'établit également en forte hausse à 2 ME (+2,7 ME). Après comptabilisation du résultat financier et d'impôts (-0,3 ME), le résultat net ressort à 1,7 ME (+2,6 ME) soit une marge nette de 7,2%.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres, renforcés par le résultat net du 1er semestre, s'élèvent à 11,6 ME.

La capacité d'autofinancement sur le premier semestre ressort à 2,2 ME, permettant d'atténuer l'impact sur la trésorerie de la hausse de 3,8 ME du Besoin en Fonds de Roulement. Cette évolution du BFR est liée à la croissance de l'activité et à la constitution de stocks préventifs pour éviter les ruptures de disponibilités des produits, alors que les tensions sur les approvisionnements augmentent dans le monde entier.

Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible du Groupe reste confortable à 3,9 ME. L'endettement net reste sous contrôle à 5,4 ME. Le Groupe rappelle avoir choisi de conserver pendant 5 ans les Prêts Garantis par l'État (PGE) octroyés pendant la crise sanitaire, d'un montant de 4,5 ME.

Perspectives

Le Groupe est confiant sur la poursuite de sa bonne dynamique commerciale au second semestre, en rappelant que la saisonnalité est traditionnellement un peu moins favorable sur cette période.

L'accent continuera également d'être mis sur la bonne maîtrise des charges opérationnelles.

Le Groupe devrait ainsi réaliser un très bon exercice 2021 et réitère ses ambitions de croissance européenne au cours des prochaines années, avec toujours un objectif de chiffre d'affaires de 70 ME à moyen terme, par croissance organique et externe.

Prochain communiqué : Facturations du 3ème trimestre 2021, le 11 octobre 2021 après bourse.