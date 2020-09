Upergy limite la casse au 1er semestre

(Boursier.com) — Upergy a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 20,5 ME en recul de -8,4%. La crise sanitaire Covid-19 a fortement ralenti l'activité économique entre mi-mars et fin mai, après un bon début d'exercice (+9% à fin février) en ligne avec les attentes.

L'activité BtoB a été notamment fortement pénalisée par le ralentissement économique, en particulier la filiale anglaise Hawk-Woods, directement touchée par la forte réduction de la production cinématographique, son principal débouché. L'activité BtoC est, en revanche, en croissance sur le semestre, bénéficiant de la forte hausse des ventes Internet (+33% sur 6 mois).

Le manque de chiffre d'affaires sur l'activité BtoB, traditionnellement la plus contributrice aux résultats, a mécaniquement impacté la rentabilité opérationnelle du semestre. Les économies ponctuelles mises en place et les mesures économiques d'accompagnement (chômage partiel) ont toutefois permis de limiter la perte d'EBITDA à -0,3 ME et celle du résultat d'exploitation à -0,7 ME. Après comptabilisation d'un résultat financier de -0,1 MEUR, le résultat net consolidé ressort à -0,9 ME.