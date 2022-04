Upergy : Les facturations du T1 ressortent à 11,4 ME en recul de 9%

(Boursier.com) — Pour Upergy, le premier trimestre 2022 s'est déroulé dans un contexte défavorable marqué par de fortes tensions internationales sur les approvisionnements. Ces dernières ont comme conséquence des décalages, soit au niveau des livraisons lors de ruptures momentanées de stocks, soit au niveau des commandes quand les clients sont eux-mêmes impactés dans leur propre production.

L'évolution trimestrielle s'explique également par un effet de base lié à la fermeture de 3 magasins au cours de l'exercice précédent, mais qui contribuaient encore au 1er trimestre 2021. Les facturations ressortent à 11,4 ME en recul de -9% (-10% à taux de change constant).

Le pôle 'BtoB' (88% de l'activité) limite son recul à -5% ; une évolution due aux perturbations liées aux approvisionnements et à un retour à la normale des commandes de la part du secteur médical après une forte hausse liée à la crise sanitaire en 2020 et 2021.

Le pôle 'BtoC' (12% de l'activité) affiche une baisse plus prononcée (-30%) dans la lignée des trimestres précédents, en raison de la réduction de l'offre désormais concentrée sur les produits les plus rentables et de l'effet de base dû à la rationalisation du nombre de magasins.

Perspectives confirmées

Upergy poursuit sa stratégie qui vise à donner priorité aux marges par rapport au volume d'affaires.

Malgré une conjoncture toujours pesante, le Groupe table sur une amélioration graduelle de son activité sur l'exercice en cours, grâce à ses actions commerciales en 'BtoB' et à une base de comparaison de moins en moins élevée sur les prochains trimestres en 'BtoC'.

Par ailleurs, le recul de l'activité au premier trimestre n'affecte pas la rentabilité opérationnelle de la période qui bénéficie des transformations des dernières années. Le Groupe confirme ainsi son ambition de conforter en 2022 ses niveaux de rentabilité atteints en 2021 et de renforcer son efficience opérationnelle pour se rapprocher progressivement de l'objectif d'une marge d'EBITDA de 9% fixé à moyen terme.

Prochain communiqué : Facturations du premier semestre 2022, le 7 juillet 2022 après bourse.