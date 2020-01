Upergy : les facturations à 12 mois atteignent 44,9 ME











(Boursier.com) — Sur le 4ème trimestre 2019, la société UPERGY a enregistré des facturations en progression de 0,3 ME, bénéficiant d'un effet de change favorable pour 0,2 ME. La société Hawk Wood a réalisé un chiffre d'affaires de 0,8 ME, un niveau régulier qui porte à 3,1 ME sa contribution sur l'ensemble de l'exercice. À périmètre comparable et change constant, l'activité recule sur le trimestre de -6%.

Les premiers effets positifs de la stratégie "cross-canal" sur l'activité BtoC ont été masqués en raison d'actions de marketing digital exceptionnellement moins efficientes sur octobre et novembre.

Sur l'ensemble de l'exercice 2019, les facturations ressortent à 44,9 ME en hausse de +3% (+2,6% à taux de change constant). À données comparables, le recul est de -4,4%. L'activité 'BtoB' est en légère croissance sur l'exercice confirmant sa bonne résilience. La baisse attendue de l'activité 'BtoC' dans cette phase de transformation et de mise en place de la stratégie "cross-canal" a été fortement accentuée par des facteurs défavorables non récurrents (logistique au premier semestre, marketing digital au 4ème trimestre).

Perspectives

UPERGY vise en 2020 à renouer rapidement avec une croissance organique positive. Le Groupe continuera de s'appuyer sur la dynamique de l'activité BtoB et devrait commencer à récolter les fruits de sa stratégie de relance sur l'activité BtoC, qui bénéficiera de plus d'une base de comparaison favorable. La plate-forme web www.1001piles.com sera comme prévu enrichie progressivement de nouvelles offres comme la livraison à domicile ainsi que la mise en place de prestations de services de proximité (installation, réparations...).

UPERGY rappelle que son plan stratégique 2023 vise à atteindre à cet horizon un chiffre d'affaires de plus de 70 ME pour un EBITDA d'environ 9%.

Agenda des publications 2020

Publication des communiqués (diffusion après bourse) :

Résultats annuels 2019 : le 24 mars 2020

Facturations 1er trimestre 2020 : le 14 avril 2020

Facturations 2ème trimestre 2020 : le 6 juillet 2020

Résultats semestriels 2020 : le 22 septembre 2020

Facturations du 3ème trimestre 2020 : le 12 octobre 2020

Facturations du 4ème trimestre 2020 : le 11 janvier 2021

Réunion de présentation à Lyon & Paris :

Le 25 mars 2020 - Résultats annuels 2019

Conférence téléphonique :

Le 23 septembre 2020 - Résultats semestriels 2020

Assemblée Générale : le 29 mai 2020 à 9h00.