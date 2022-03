Upergy : Le résultat d'exploitation redevient positif à hauteur de 3,1 ME

(Boursier.com) — Upergy publie des résultats 2021 en forte hausse par rapport à 2020, mais également par rapport à l'exercice 2019 avant la crise sanitaire. Le Groupe recueille ainsi les fruits de son plan stratégique qui a permis un recentrage sur les activités les plus rentables tout en optimisant l'organisation opérationnelle. Cette performance est d'autant plus satisfaisante qu'elle s'est déroulée dans un contexte économique encore perturbé en 2021 par la persistance de la crise sanitaire et par les tensions inflationnistes et les pénuries de composants apparues au second semestre. Ces dernières impactent mécaniquement le taux de disponibilité des produits et l'activité.

Le chiffre d'affaires 2021 ressort à 44,5 ME, en croissance de +5,6% par rapport à 2020 et légèrement supérieur à celui réalisé en 2019. Ce rebond s'est appuyé sur la bonne dynamique du pôle 'BtoB' (85% de l'activité), qui enregistre une progression de +15% sur l'année, sous l'effet d'une reprise des commandes dans la plupart des secteurs ciblés par le Groupe. Le pôle BtoC (15% de l'activité) est, quant à lui, en recul significatif de -26%. Cette évolution est due à la réduction stratégique de l'offre et à la fermeture de 3 magasins non rentables en France et en Espagne.

La marge brute confirme sa bonne orientation déjà visible au premier semestre et ressort à 46,5%, soit une hausse de plus de 3 points par rapport à 2020. Cette amélioration provient d'un mix produits plus rémunérateur et de la capacité du Groupe à répercuter en grande partie l'inflation sur les approvisionnements (fret et matières premières) sur les prix de vente.

En parallèle les charges opérationnelles ont été très bien contenues, confirmant le succès de la transformation du Groupe et des actions d'allègement des coûts. L'EBITDA ressort ainsi nettement positif à 3,5 ME (+2,8 ME) soit 7,9% du chiffre d'affaires, malgré le ralentissement de l'activité qui a pesé sur la marge au second semestre.

Le résultat d'exploitation s'inscrit dans cette même lignée et redevient bénéficiaire à 3,1 ME. Après comptabilisation du résultat financier (+0,1 ME) et du résultat exceptionnel (-0,2 ME), le résultat net ressort à 2,5 ME (+3,3 ME) soit une marge nette de 5,6%

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres, renforcés par le résultat net 2021, progressaient à 12,5 ME.

La capacité d'autofinancement ressort en nette progression à 3,1 ME, permettant d'atténuer l'impact sur la trésorerie de la hausse de 3,9 ME du Besoin en Fonds de Roulement. Cette évolution ponctuelle du BFR est liée à l'augmentation des stocks, issue d'un effet volume afin d'éviter préventivement les ruptures de disponibilités et d'un effet prix.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie disponible du Groupe reste confortable à 3,9 ME. L'endettement financier net est sous contrôle à 4,9 ME. Il intègre pour rappel des Prêts Garantis par l'État (PGE) pour un montant de 4,5 ME.

Perspectives

Le contexte économique reste perturbé sur le début d'année 2022, la crise géopolitique se rajoutant aux tensions sur la chaîne d'approvisionnement qui peuvent affecter la disponibilité de certaines offres.

Face à ce manque de visibilité conjoncturel qui touche l'ensemble du marché, UPERGY s'appuie sur son agilité pour s'adapter aux variations d'activité et reste focalisé sur la bonne gestion de ses charges. Le Groupe entend ainsi conforter en 2022 ses niveaux de rentabilité atteints en 2021 et renforcer son efficience opérationnelle pour se rapprocher progressivement de l'objectif d'une marge d'EBITDA de 9% fixé à moyen terme.

Prochain communiqué : Facturations du premier trimestre 2022, le 11 avril 2022 après bourse.