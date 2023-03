Upergy : l'inflation impacte les comptes 2022

(Boursier.com) — L 'exercice 2022 d'Upergy s'est déroulé dans un climat économique morose, marqué notamment par une inflation sensible sur les coûts d'approvisionnements et sur les charges opérationnelles, qui n'a pu être totalement répercutée sur les prix de vente. Ce contexte a pesé mécaniquement sur les résultats 2022 du Groupe qui s'inscrivent en recul par rapport à 2021, tout en restant toutefois largement bénéficiaires.

Ainsi, le chiffre d'affaires 2022 d'Upergy ressort à 43,9 millions d'euros en léger recul de 0,6 ME. Cette évolution est le reflet d'une baisse conjoncturelle des volumes compensée partiellement par un effet prix lié aux hausses tarifaires. La marge brute a été impactée par les effets inflationnistes qui n'ont pu être totalement répercutés sur les prix de vente malgré les hausses de tarifs passées durant l'été. Elle ressort à 44,8% en retrait de 1,7 point, mais avec une nette amélioration entre le premier semestre (43,9%) et le second semestre (45,7%) 2022.

Le contexte inflationniste se retrouve aussi au niveau des charges opérationnelles, impactant par exemple les frais de transports et le coût de l'énergie. Les charges de personnel sont restées quant à elles quasi stables. Compte tenu de ces éléments, l'Ebitda s'établit ainsi à 1,9 ME (-1,6 ME), représentant 4,3% du chiffre d'affaires.

Après comptabilisation de dotations aux amortissements et provisions un peu plus importantes qu'en 2022, le résultat d'exploitation s'élève à 1,2 ME (-1,9 ME vs 2021). Le résultat financier (+0,2 ME) et le résultat exceptionnel (+0,4 ME) permettent au résultat net après impôt de limiter son repli à 1,1 ME et d'être bénéficiaire à hauteur de 1,4 ME (2,5 ME en 2021).

Situation financière

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres, renforcés par le résultat net 2022, progressent à 13,8 ME. La capacité d'autofinancement ressort à 1,8 ME, permettant d'atténuer l'impact sur la trésorerie de la hausse de 2,7 ME du Besoin en Fonds de Roulement. Cette évolution du BFR est liée à l'augmentation de la valeur des stocks (effet prix) et des créances clients en raison de l'allongement conjoncturel des délais de règlements chez certains donneurs d'ordre. Les flux nets de trésorerie liés aux investissements sont de 0,8 ME en légère diminution par rapport à 2021 (-0,2 ME). Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible du Groupe ressort à 1,6 ME. L'endettement financier net est sous contrôle à 6,7 ME(48,5% des capitaux propres).

Perspectives

Upergy confirme son ambition de renouer avec la croissance même si la faible visibilité conjoncturelle sur l'intensité de la demande incite à la prudence. Les tensions sur les approvisionnements se sont fortement réduites et la tendance est à la baisse sur certains coûts opérationnels (transports). Le Groupe vise également une meilleure performance opérationnelle qu'en 2022.