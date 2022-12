Upergy : Finalisation de l'évolution du capital de la holding de contrôle Heler SA

(Boursier.com) — La société Heler SA, actionnaire majoritaire d'Upergy à hauteur de 52,2% du capital, annonce la finalisation de la recomposition de son capital.

David Buffelard, Président Directeur Général d'Upergy, a acquis comme prévu le 16 décembre 2022 les titres détenus respectivement par Damien Buffelard et Hélène Buffelard dans Heler SA, portant sa participation directe et indirecte dans Heler SA à 100% contre 49,99% aujourd'hui. Cette évolution s'inscrit dans la continuité de la gouvernance d'Upergy dont la direction opérationnelle est assurée depuis plus de 25 ans par David Buffelard.

Une dérogation au dépôt d'une offre publique d'achat sur les titres Upergy a été accordée par l'AMF en date du 26 octobre 2022.

À l'issue de l'opération, la répartition du capital d'Upergy et son contrôle par Heler SA restent inchangés, Heler SA continuant de détenir 52,2% du capital d'Upergy.