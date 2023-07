Upergy : Facturations du 1er semestre de 23 ME

(Boursier.com) — Sur le premier semestre 2023, UPERGY a enregistré des facturations en hausse de +1,6% (+3% à taux de change constant) dans un climat économique toujours peu favorable qui favorise l'attentisme des donneurs d'ordre.

Le Groupe a bénéficié d'un effet prix, lié aux hausses tarifaires passées fin 2022, la conjoncture continuant de peser sur les volumes.

Le pôle 'BtoB' (88% de l'activité) continue d'être le moteur avec une croissance de +3% sur le semestre. Le Groupe s'appuie sur la solidité de son portefeuille clients et poursuit son développement commercial avec la signature de nouveaux contrats en France, notamment dans le secteur de la santé et des transports. Ces contrats monteront en puissance au second semestre.

Le pôle 'BtoC' (12% de l'activité) recule de -7,7%, pénalisé par un deuxième trimestre plus difficile en raison de la faiblesse de la demande. L'offre reste concentrée sur les produits les plus rentables.

Perspectives 2023

Ce niveau d'activité devrait permettre au Groupe de générer une rentabilité opérationnelle sur le premier semestre 2023 très proche de celle du premier semestre 2022. Les optimisations opérationnelles compenseront la pression ponctuelle sur la marge brute liée à l'écoulement sur le premier semestre de stocks avec des prix de revient élevés.

Le Groupe confirme toujours viser sur l'ensemble de l'exercice 2023 une croissance de son activité et une meilleure performance opérationnelle qu'en 2022 grâce à la progression attendue de la marge brute au second semestre.

UPERGY confirme être toujours en négociation très avancée avec une société au Royaume-Uni spécialisée dans les batteries qui réalise plus de 6 ME de chiffre d'affaires annuel. Les dues diligences se poursuivent avec l'objectif d'une finalisation de l'opération à la fin de l'exercice 2023.

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2022, le 26 septembre 2023 après bourse.