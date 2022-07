Upergy : du mieux au 2e trimestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre, qui s'est déroulé dans un climat économique plus difficile pour Upergy en raison des tensions inflationnistes et des pénuries ponctuelles apparues sur certains approvisionnements, la société fait preuve de résistance au 2e trimestre. Sur le semestre, Upergy limite d'ailleurs son recul d'activité à -4,8% pour 22,6 millions d'euros de facturations (-6,1% à taux de change constants).

Le groupe rappelle également que les 3 magasins fermés sur l'exercice précédent contribuaient encore aux facturations du 1er semestre 2021. L'activité BtoB (87% de l'activité) ressort quasi-stable sur le semestre (-1,5%) grâce notamment à un retour à la croissance au deuxième trimestre (+2,4%). L'activité BtoC (13% de l'activité) affiche un recul semestriel de -22% avec toutefois un début d'amélioration de la tendance au 2e trimestre (-14%). Cette évolution s'explique par la réduction du nombre de points de vente physiques et par une offre sur internet plus réduite, de plus en plus concentrée sur les produits les plus rentables.

Les actions d'optimisation opérationnelle des dernières années permettront d'atténuer l'impact du manque d'activité sur la marge d'Ebitda du 1er semestre qui sera en recul limité par rapport à celle atteinte sur l'ensemble de l'exercice 2021.

Le Groupe reste très vigilant sur le niveau de disponibilité de ses stocks, enjeu majeur du second semestre, la demande étant toujours solide. Upergy continuera également d'assurer une gestion très rigoureuse de ses charges afin de conserver un niveau de rentabilité solide.