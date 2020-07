Upergy : comptes trimestriels publiés

Upergy : comptes trimestriels publiés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les facturations du premier semestre 2020du groupe Upergy se sont élevées à 20,7 ME, en recul de 9,1% en raison de l'impact de la crise sanitaire qui a fortement ralenti l'activité économique depuis mi-mars. Le groupe a toutefois constaté une reprise de son activité en juin (+6,6%) depuis la levée progressive des restrictions dans les pays européens dans lesquels Upergy opère. L'activité 'BtoB' (CA en baisse de -12,4%) a été la plus pénalisée par le ralentissement économique, qui a touché de nombreux secteurs et engendré une forte baisse des commandes des clients.

Hawk-Woods a subi, par exemple, la forte réduction de la production cinématographique, son principal débouché, avec un manque de facturations estimé à près de 0,6 ME. La tendance s'est néanmoins améliorée au mois de juin, avec une activité en légère croissance sur le mois, grâce en partie à un effet rattrapage.

L'activité 'BtoC' est en croissance sur le semestre (+4%) bénéficiant de la forte croissance (+33% sur 6 mois) des ventes en ligne sur les sites www.all-batteries.fr (/it/de/co.uk) et www.1001piles.com. Cette bonne performance en e-commerce a permis de compenser le recul de l'activité des magasins, qui ont dû fermer pendant quasiment 2 mois entre mi mars et mi-mai. Le Groupe valide ainsi la pertinence de sa stratégie multicanale.

La vigueur de la reprise économique, encore incertaine, conditionnera la capacité du groupe à rattraper tout ou partie du retard pris au premier semestre. Upergy a par ailleurs obtenu 4,5 ME de Prêts Garantie par l'État auprès de ses partenaires bancaires, renforçant d'autant la trésorerie du Groupe.

Prochain communiqué : Résultats semestriels 2020, le 22 septembre 2020 après bourse