Upergy : acquisition des actifs de GBS Batteries au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Upergy annonce ce jour avoir réalisé l'acquisition de l'ensemble des actifs de la société anglaise GBS Batteries (fonds de commerce, marque et stock), spécialisée depuis 30 ans dans la fourniture et l'assemblage de piles et de batteries pour des applications industrielles ou de services. GBS Batteries, concurrent direct d'UPERGY sur le marché britannique, réalise un chiffre d'affaires rentable d'environ 1,3 M£ (1,5 ME).

Upergy acquiert ainsi stratégiquement un portefeuille complémentaire de clients au Royaume Uni.

Des synergies et des économies d'échelles vont être rapidement mises en place, avec notamment le regroupement des activités sur le site de Solihull d'Upergy en Angleterre et l'intégration des offres de GBS Batteries sous la marque unique Allbatteries.

Cette opération s'inscrit parfaitement dans le cadre du plan stratégique, qui vise notamment à renforcer les positions internationales d'Upergy sur des segments de marche 'BtoB'.

L'acquisition des actifs sera payée intégralement en numéraire. La société GBS Batteries sera consolidée à compter du 1er juillet 2021.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2021, le 28 septembre 2021 après bourse.