Upergy a renoué avec une légère croissance au T3

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre, le Groupe Upergy a renoué avec une légère croissance à hauteur de +1,3% (+2,3% à taux de change constant), bénéficiant notamment de la hausse progressive de ses prix de vente depuis le début du second semestre afin de répercuter l'inflation conjoncturelle des coûts d'approvisionnements.

Le groupe confirme ainsi l'amélioration progressive de son activité trimestre après trimestre en 2022 dans ces deux pôles d'activité, malgré un contexte global économique toujours difficile. Cette performance ramène à -3% le recul de son chiffre d'affaires depuis le début de l'exercice (-3,5% à taux de change constant).

L'activité 'BtoB' (87% de l'activité), en croissance de +4% au 3ème trimestre, retrouve le même niveau de chiffre d'affaires sur 9 mois que celui enregistré en 2021 sur la même période. La demande reste solide dans la grande majorité des secteurs et les hausses de prix permettent de compenser les décalages de commandes ou ruptures ponctuelles de stocks sur certains produits.

L'activité 'BtoC' (13% de l'activité) est toujours en repli sensible depuis le début de l'année (-19,8%), mais la tendance s'améliore avec une évolution réduite à -13% sur le 3ème trimestre. Le Groupe poursuit sa stratégie axée sur une offre en ligne concentrée sur les produits les plus rentables. La base de comparaison devient de plus progressivement moins exigeante.

Perspectives affichées

Le chiffre d'affaires réalisé sur le 3ème trimestre est en ligne avec l'objectif du Groupe d'atteindre sur l'exercice 2022 un chiffre d'affaires proche de celui de 2021. UPERGY continue également d'assurer une gestion très rigoureuse de ses charges et vise ainsi à délivrer une rentabilité opérationnelle au second semestre plus élevée qu'au premier semestre.

Prochain communiqué : Facturations annuelles 2022, le 9 janvier 2023 après bourse.