(Boursier.com) — Upergy a renoué avec la croissance au premier trimestre 2023 avec des facturations en hausse de +4% à 11,9 ME (+5,9% à taux de change constant), malgré un contexte économique toujours peu favorable. Le Groupe a bénéficié d'un effet prix, lié aux hausses tarifaires passées fin 2022 et d'une meilleure disponibilité des approvisionnements par rapport au début de l'exercice 2022.

Le pôle 'BtoB' (89% de l'activité) continue d'être le moteur de cette performance avec une croissance de +5,1% sur le trimestre. La demande reste globalement solide et les hausses de prix sont acceptées par les clients même si la conjoncture continue de peser sur le volume des commandes dans certains secteurs.

Le pôle 'BtoC' (11% de l'activité) recule seulement de -4%, confirmant l'amélioration progressive de la tendance, après la forte baisse enregistrée en 2022. L'effet périmètre lié à la fermeture de magasins s'estompe et l'offre reste concentrée sur les produits les plus rentables.

Perspectives

Le début d'exercice est conforme aux attentes du Groupe qui vise en 2023 à renouer avec la croissance et à délivrer une meilleure performance opérationnelle qu'en 2022. UPERGY poursuit en parallèle l'optimisation de son organisation interne avec le déménagement de ses opérations en Tunisie vers un nouveau site plus adapté aux ambitions de développement sur le moyen terme.

UPERGY est entré par ailleurs en négociation exclusive avec une société au Royaume-Uni spécialisée dans les batteries qui réalise plus de 6 ME de chiffre d'affaires annuel. Cette opération pourrait être finalisée avant la fin du 1er semestre.

Prochain communiqué : Facturations du premier semestre 2022, le 10 juillet 2023 après bourse.