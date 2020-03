Upergy a réduit sa perte en 2019

Upergy a réduit sa perte en 2019









(Boursier.com) — Upergy dévoile un EBITDA qui progresse de 0,3 ME à 0,7 ME. La perte d'exploitation a ainsi été réduite de 0,4 ME entre 2018 et 2019, ressortant au final à -0,2 ME. Après comptabilisation d'un résultat exceptionnel de -0,1 ME et d'une charge d'impôt comptable de -0,1 ME, le résultat net consolidé s'établit à -0,4 ME.

La société vise en 2020 à renouer avec une croissance organique positive, un objectif conforté par les 2 premiers mois de l'année qui sont en croissance significative. La crise sanitaire actuelle rend forcément plus incertain cet objectif, qui dépendra de sa durée.

Le groupe a mis en place des mesures de maintien de la continuité d'activité sur l'ensemble des sites en France et en Europe (Espagne, Angleterre) tout en renforçant fortement la protection des collaborateurs. Le télétravail a été notamment généralisé pour toutes les fonctions éligibles et les équipes logistiques ont été réorganisées afin de respecter toutes les recommandations sanitaires en la matière. Seul le site en Tunisie est aujourd'hui à l'arrêt sur décision gouvernementale.