Upergy : 1,5% de marge nette au 1er semestre

(Boursier.com) — Upergy réalise au 1er semestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 22,9 ME en hausse de +3% par rapport à la même période de l'exercice 2022. Dans un contexte économique toujours morose, qui pèse sur la demande et les volumes, le groupe a bénéficié d'un effet prix, lié aux hausses tarifaires passées fin 2022 et courant 2023.

L'Ebitda reste stable à 1,1 ME (4,7% du chiffre d'affaires) grâce à la très bonne maîtrise des autres charges opérationnelles. Le résultat d'exploitation s'établit à 0,9 ME après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions.

Le résultat net après impôts ressort à 0,3 ME (1 ME un an plus tôt), soit une marge nette de 1,5%.

Au 30 juin 2023, les capitaux propres, intégrant le résultat net du 1er semestre, s'élèvent à 14,4 ME. Les flux de trésorerie générés par l'activité sont nettement positifs à hauteur de 1,6 ME. Au 30 juin 2023, la trésorerie disponible ressort à 3,3 ME et l'endettement financier net diminue à 5,2 ME (6,7 ME au 31 décembre 2022).

Perspectives

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, Upergy confirme toujours viser une croissance de son activité et une meilleure performance opérationnelle qu'en 2022 grâce au redressement attendu de la marge brute au second semestre.

Upergy poursuit ses discussions et ses 'due diligences' en vue de l'acquisition d'une société au Royaume-Uni spécialisée dans les batteries qui réalise plus de 6 ME de chiffre d'affaires annuel. Cette opération pourrait être concrétisée, en cas d'accord, en 2024.