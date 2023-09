Universal Music Group et Deezer lancent le premier modèle de streaming musical centré sur l'artiste

(Boursier.com) — Universal Music Group (UMG), leader mondial du divertissement musical, et Deezer, l'une des plus grandes plateformes indépendantes de streaming musical, annoncent aujourd'hui le lancement d'un modèle de streaming centré sur l'artiste, conçu pour mieux rémunérer les artistes et la musique que les fans apprécient le plus. Deezer lancera ce nouveau modèle de rémunération en France au quatrième trimestre 2023 et d'autres marchés suivront.

Les deux entreprises ont développé ce nouveau modèle dans le cadre de leur collaboration annoncée précédemment, en utilisant leurs analyses approfondies de leurs données pour développer un modèle économique qui reflète mieux la valeur réelle de la relation fan/artiste.

La collaboration pour lancer un modèle centré sur l'artiste est motivée par le fait que les deux entreprises reconnaissent que le modèle actuel de streaming musical doit être réimaginé. Alors que le streaming a été l'avancée technologique la plus importante dans le domaine de la musique depuis de nombreuses années, l'afflux de contenus qui ne génèrent pas d'engagement significatif, y compris de contenus non musicaux, a nécessité une réévaluation de l'approche adoptée par les plateformes, les labels et les artistes pour favoriser un écosystème musical dynamique.

Basées sur l'analyse approfondie des données de Deezer, des améliorations clefs ont été intégrées dans le nouveau modèle Artist-Centric :

-Se focaliser sur les artistes - Deezer attribuera un double bonus aux "artistes professionnels" (qui ont au minimum 1.000 streams par mois avec au moins 500 auditeurs uniques), afin de les rémunérer plus équitablement pour la qualité et l'engagement qu'ils apportent sur la plateforme et pour les fans.

-Récompenser les contenus engageants - en attribuant un double bonus additionnel aux chansons qui génèrent un engagement actif des fans réduisant ainsi l'influence économique de la programmation algorithmique.

-Démonétisation des contenus non musicaux - Deezer prévoit de remplacer les contenus audios non musicaux par ses propres contenus dans le domaine de la musique fonctionnelle, et ceux-ci ne seront pas inclus dans la base de calcul des royalties reversées.

-Lutte contre la fraude - Poursuivre et renforcer le perfectionnement du système de détection des fraudes de Deezer, supprimer les possibilités de manipulation du système et protéger les rémunérations des artistes.

De plus, la taille du catalogue disponible sur les plateformes numériques a explosé ces dernières années. Le catalogue de Deezer est passé de 90 à plus de 200 millions de contenus dans les deux dernières années. Dans le cadre du modèle Artist-Centric, Deezer a l'intention d'appliquer une politique plus stricte à l'égard des fournisseurs afin de garantir la qualité et une meilleure expérience pour l'utilisateur. Il s'agit notamment de limiter les contenus parasites non liés à des artistes.

"Il s'agit du changement de modèle économique le plus ambitieux depuis la création du streaming musical, changement qui soutiendra la création de contenus de haute qualité dans les années à venir", a déclaré Jeronimo Folgueira, Directeur Général de Deezer. "Chez Deezer, nous avons toujours mis la musique au premier plan, en offrant une expérience de haute qualité aux fans et en défendant l'équité dans l'industrie. Nous nous engageons aujourd'hui dans un changement nécessaire, afin de mieux refléter la valeur de chaque contenu et d'éliminer toutes les mauvaises incitations, pour protéger et soutenir les artistes. Il n'existe aucun autre secteur où tous les contenus ont la même valeur, et il devrait être évident pour tout le monde que les bruits de pluie ou de machine à laver n'ont pas la même valeur qu'une chanson de votre artiste préféré diffusée en haute qualité.

"Le but du modèle Artist-Centric est d'atténuer les dynamiques qui risquent de noyer la musique dans un océan de bruits et de veiller à ce que nous soutenions et récompensons mieux les artistes à tous les stades de leur carrière, qu'ils aient 1.000, 100.000 ou 100 millions de fans. Grâce à cette approche à multiples facettes, la musique des artistes qui attirent et engagent les fans, recevra une pondération, qui reconnaîtra mieux sa valeur. Quant à la fraude et aux manipulations, qui servent uniquement à priver les artistes de la rémunération qui leur est due, elles seront résolument combattues", a déclaré Michael Nash, EVP, Chief Digital Officer d'UMG.

Il a poursuivi : "En adoptant les objectifs communs que nous avions soulignés au début de ce chapitre de notre partenariat, nous maintiendrons ensemble une approche flexible et adaptable. Alors que le paysage musical en constante évolution poursuit sa transformation rapide, UMG et Deezer étudieront rigoureusement l'impact de ces changements à mesure que nous intégrerons de nouveaux éléments issus de l'analyse des données et affinerons le modèle".

Olivier Nusse, Président du Directoire d'Universal Music France, a déclaré : "Après une collaboration approfondie avec Deezer tout au long de l'année 2023, nous sommes très fiers d'être les pionniers en France dans le déploiement très attendu de notre version du modèle Artist-Centric. Cette initiative concrète valorisera beaucoup plus efficacement l'engagement des fans et l'écoute active de la musique créé par les artistes."