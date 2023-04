Universal Music alerte concernant l'intelligence artificielle

(Boursier.com) — Universal Music Group a demandé aux plateformes de streaming d'empêcher les services d'intelligence artificielle de récupérer les mélodies et les paroles des chansons protégées par les droits d'auteur, selon le Financial Times. Le FT cite des courriels envoyés par UMG à des plateformes de streaming, dont Spotify et Apple, leur demandant de couper l'accès à son catalogue musical aux développeurs l'utilisant pour former la technologie de l'IA, ajoutant qu'il n'hésiterait pas à prendre des mesures pour protéger ses droits et ceux de ses artistes. Une personne proche du dossier a déclaré au FT que des chansons générées par l'IA étaient en effet apparues sur les services de streaming et qu'UMG avait envoyé des demandes de retrait.