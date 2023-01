(Boursier.com) — Univar Solutions élargit ses portefeuilles de produits de beauté et de soins personnels, de nettoyage domestique et industriel avec l'acquisition du principal distributeur turc, Kale Kimya

Univar Solutions Inc, fournisseur mondial de premier plan de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition du leader turc de la distribution de produits chimiques de spécialité, Kale Kimya.

"Fondée en 1975, Kale Kimya offre les meilleures capacités de laboratoire de formulation et une expertise technique ainsi qu'un vaste portefeuille de produits de beauté et de soins personnels, et de produits de nettoyage domestiques et industriels, y compris des tensioactifs, des actifs, des émulsifiants, des conservateurs, des filtres UV, parfums, polymères, conditionneurs, esters et émollients" commente la direction.