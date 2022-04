Uniti vise 200 ME de chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Uniti a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 101,1 millions d'euros, en progression de 26,1% par rapport à l'exercice précédent (80,2 ME). Cette forte croissance, en ligne avec les objectifs annoncés par la société, s'explique principalement par la hausse continue du volume d'activité avec la montée en puissance des opérations en phase de production chantier, et par un backlog important qui s'est traduit en 2021 par le démarrage de nombreux programmes.

La progression du chiffre d'affaires est également marquée par la première intégration depuis le 30 septembre 2021 de la société Première Pierre, qui contribue marginalement au chiffre d'affaires consolidé de l'exercice (5,6 ME pour 3 mois en 2021). Cette première opération significative de croissance externe permet à Uniti de renforcer à la fois son empreinte territoriale dans la région Grand Sud et sa diversification dans la vente à la découpe de logements résidentiels.

L'Ebitda retraité s'établit en 2021 à 8,4 ME, soit un niveau conforme aux attentes. Malgré la croissance du chiffre d'affaires, il est en retrait de -11,4%.

Au 31 décembre 2021, l'effectif équivalent temps plein du Groupe s'établit à 36 personnes (30 personnes un an plus tôt).

Compte tenu de l'absence de dotations et reprises nettes aux amortissements et provisions (à comparer à des dotations nettes de 0,3 ME en 2020), l'EBIT retraité atteint 8,4 ME en 2021 (taux de marge d'EBIT de 8,3%), en retrait de 9,0 % par rapport à 2020.

Le bénéfice net des sociétés intégrées s'établit à 1,6 ME, en progression de 29,6% par rapport à 2020. Le taux de marge nette 2021 ressort à 1,6%, soit un niveau identique à l'année précédente. Enfin, après déduction des intérêts minoritaires, le bénéfice net part du Groupe s'établit à 0,3 ME (0,6 ME en 2020).

Consolidation de la structure financière

Compte tenu d'une trésorerie disponible de 34,6 ME au 31 décembre 2021 (32,2 ME au 31 décembre 2020), l'endettement financier net du Groupe s'établit à 46 ME (34,6 ME au 31 décembre 2020).

Sans compter les tirages réalisés à hauteur de 23,6 ME sur la ligne de crédit revolving octroyée en juillet 2019 par Silver Holding (société contrôlée par le groupe PGIM Real Estate), la dette financière brute consolidée s'élève à 57 ME au 31 décembre 2021 (57,4 ME au 31 décembre 2020). Ce montant est constitué d'emprunts obligataires à hauteur de 46,3 ME (52,3 ME au 31 décembre 2020) et, pour le solde, d'emprunts bancaires.

Les échéances de remboursement à moins d'un an de la dette financière du Groupe seront couvertes par la mise en oeuvre en 2022 d'opérations de financement visant à renforcer les fonds propres du Groupe et à adapter la maturité de la dette financière obligataire tout en contribuant à réduire son coût.

Le montant total des capitaux propres consolidés s'établit au 31 décembre 2021 à 18,2 ME (16,1 ME au 31 décembre 2020).

Perspectives

Le carnet de commandes est de 980 ME pour un portefeuille global de 5.650 logements conventionnés (87 opérations). Elles représentent un volume d'affaires TTC proche de 980 ME à livrer sur les 3 prochaines années. Le Groupe Uniti dispose donc au 31 décembre 2021 d'une excellente visibilité sur la forte croissance de ses activités. Sur ce portefeuille global, près de 2 350 lots (37 opérations) sont en phase de production chantier, soit un doublement du niveau de production par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. Ces logements représentent un volume d'affaires TTC estimé proche de 390 ME. Par ailleurs, près de 3 300 lots, dont 35 % de logements gérés (RSS), sont sous maîtrise foncière et en phase de montage ou d'instruction PC.

Le Groupe Uniti bénéficie de conditions favorables pour poursuivre une stratégie de croissance offensive et rentable centrée sur des marchés résidentiels structurellement porteurs. Pour soutenir sa forte croissance, Uniti reste également attentif aux nouveaux projets de croissance externe qui pourraient se présenter.

Dans ce contexte, hors nouvelle incidence majeure de la crise sanitaire et du contexte géopolitique, Uniti envisage une progression soutenue de son activité, à la fois par croissance interne et par croissance externe, et se fixe pour objectif ambitieux de se rapprocher du seuil des 200 ME de chiffre d'affaires en 2022.