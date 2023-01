(Boursier.com) — Uniti renforce son équipe dirigeante avec la nomination de Jean-Philippe Aubert au poste de Directeur Commercial, pour accompagner sa croissance. Jean-Philippe Aubert aura notamment pour mission de définir la stratégie de commercialisation de l'offre de logements et d'engager une démarche qualitative de la relations clients.

Jean-Philippe Aubert a occupé des postes de Direction Commerciale chez des opérateurs régionaux et nationaux. Sa nomination vient consolider les activités d'Uniti en Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et le développement du groupe dans les régions Bretagne et Hauts-de-France / Normandie.