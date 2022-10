Uniti : référencé auprès de Grand Paris

(Boursier.com) — Le 17 octobre, Grand Paris Aménagement a rendu publics les conclusions et résultats de l'Appel à Manifestation d'intérêt de référencement de ses futurs partenaires opérateurs immobiliers pour oeuvrer à la construction d'une ville sobre, inclusive, productive et résiliente. Cette consultation a été menée en réponse à "l'engagement pris par Grand Paris Aménagement, en octobre 2021, d'entamer une démarche stratégique d'amélioration de l'impact de ses opérations en renforçant significativement son référentiel de qualité de production immobilière, d'usages, et environnementale". Au total, Grand Paris Aménagement (GPA) et la Société du Grand Paris (SGP) ont analysé 174 dossiers, déposés par des opérateurs de toutes tailles et typologies.

Uniti a été référencé dans 5 catégories thématiques, à savoir : Mutabilité et évolution du bâti ; Innovation ; Mixité et intensification des usages ; Qualité d'usage des logements ; Nature, biodiversité, artificialisation.