Uniti : près de 50% de hausse pour l'EBITDA annuel

Uniti : près de 50% de hausse pour l'EBITDA annuel









(Boursier.com) — Uniti confirme un rythme de développement élevé avec un chiffre d'affaires de 70,7 ME au 31 décembre 2019 en croissance +36,6% (51,7 ME au 31 décembre 2018).

L'EBITDA retraité s'établit à 6,4 ME (+ 48,5% - marge de 9,0%) et le résultat net part du Groupe à 1,6 ME (+57,7%) dans un contexte d'investissements structurants : renforcement des équipes d'encadrement et de développement, implantations de nouvelles agences régionales, déménagements des sièges de Paris et de Sète.

Au 31 décembre 2019, l'endettement financier brut du Groupe est de 56,2 ME. 26% de cette dette a une échéance de remboursement inférieure à 1 an, couvert par l'avancement du backlog programmé pour les prochains mois. Le solde de la dette a une maturité inférieure à 5 ans. Après prise en compte d'une trésorerie disponible de 15,5 ME, la dette nette du Groupe ressort à 40,7 ME à fin 2019.