Uniti : Parce que Toulon !

(Boursier.com) — Le promoteur immobilier Uniti devient partenaire majeur du Rugby Club Toulonnais à compter de la nouvelle saison 2022-2023. Uniti sera ainsi présent sur le short des joueurs " rouge et noir " en TOP 14 comme en Coupe d'Europe. Uniti souligne que ce partenariat renforce les liens économiques développés depuis l'origine du groupe dans le département du Var et plus généralement dans la région Sud Provence Alpes Côte-d'Azur.

Uniti et son partenaire Aquarella sont fortement engagés dans le département du Var avec notamment la gestion de la toute première Résidence Services Seniors ouverte par Aquarella au Thoronet en 1993, et la projection de deux nouvelles ouvertures de résidences à La Garde en 2024 (résidence récemment acquise par OFI PIERRE, société de gestion d'actifs immobiliers, filiale du groupe OFI) et à Toulon en 2025.